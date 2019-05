As ruas mais próximas de Whitewall, o centro administrativo da capital do Reino Unido, encontram-se ainda encerradas, segundo a agência russa RT, devido ao alerta de um pacote considerado suspeito, mas que entretanto se verificou não passar de um falso alarme.

Desde as 12h00 que ninguém está autorizado a sair ou a entrar na área que inclui a morada da residência oficial da primeira-ministra, Theresa May.

As autoridades partilharam na sua conta oficial de Twitter que o pacote não apresenta perigo para a população e que as estradas serão reabertas em breve.

Happy to update the item concerned has now been fully assessed and deemed non-suspicious. Roads will be reopened shortly. Thanks again for your patience and cooperation