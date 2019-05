O selecionador nacional, Fernando Santos, anunciou, esta quinta-feira, os 23 convocados para a final-four da Liga das Nações, que decorre entre os próximos dias 5 e 9 de junho.

Fernando Santos optou por algumas mudanças em relação à última convocatória, nos jogos de apuramento contra Ucrânia e Sérvia, como as saídas de João Mário e André Silva e a entrada da nova estrela do Benfica, o jovem João Félix.

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiakos); Defesas: João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Mário Rui (Nápoles); Médios: Danilo Pereira (FC Porto), William Carvalho (Bétis), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City); Avançados: Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Félix (Benfica), Dyego Sousa (SC Braga), Gonçalo Guedes (Valência) e Diogo Jota (Wolverhampton).

Recorde-se que Portugal irá defrontar a Suíça no dia 5 de junho, no Estádio do Dragão, sendo que a final da Liga das Nações está marcada para o mesmo recinto no dia 9.