“Não tenho forma de ir votar”, é uma das desculpas que não vai funcionar este ano. A empresa de trotinetas eléctricas, Lime decidiu associar-se ao movimento 'destavezeuvoto.eu' e vai oferecer viagens grátis aos eleitores até às urnas no próximo domingo.

Com o objetivo de combater a abstenção às eleições para o Parlamento Europeu, os utilizadores da plataforma poderão viajar entre as 6h00 da manhã e as 21h00 do dia 26 gratuitamente até ao local onde pretendem votar.

A iniciativa vai ocorrer em dez países da União Europeia, incluindo Portugal. Para conseguir viajar de forma gratuita, os eleitores devem instalar a aplicação da Lime e depois utilizar o código promocional que consta da newsletter recebida depois da inscrição.

“Votar nunca foi tão importante. A adesão às urnas tem vindo a descer continuamente desde as primeiras eleições em 1979, caindo de 67% para apenas 43%, em 2014, e, como parte integrante da vida urbana na Europa, queremos ajudar a aumentar esta percentagem”, explicou, ao Dinheiro Vivo, Brad Bao, CEO e cofundador da Lime,

A plataforma mytaxi também aderiu ao movimento 'destavezeuvoto.eu' e as primeiras mil pessoas a viajar no domingo através da aplicação terão 50% de desconto na sua viagem. Para usufruir da promoção, os utilizadores têm apenas de utilizar o código “EUVOTO19”.