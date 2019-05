E, se for como eu, provavelmente já deve estar a planear o seu entretenimento de verão. Festas, bebidas frescas, mas também, claro, comidas fáceis de servir que não roubem o tempo que deve estar com a sua família e/ou convidados, mas que possam ser saudáveis, alegres e deliciosas.

Uma das minhas favoritas é, sem dúvida, o Hummus com Crudités, mas a melhor parte é a versatilidade, porque é um excelente snack e os vegetais são um excelente aliado principalmente para assegurar que consegue manter a sua dose diária de ingestão de verdes. Seja qual for o grupo de alimentos de que você não esteja a obter o suficiente, os snacks são uma maneira de aumentar a sua ingestão e atingir os seus objetivos nutricionais diários.

HUMMUS COM CRUDITÉS

Ingredientes

– 250 gramas de grão-de-bico cozido

– Sumo de 1 limão médio

– 1 colher de sopa de tahini

– 1 dente de alho pequeno picado

– 2 colheres de azeite extravirgem

– 1 pitada de flor do sal

– 2 colheres de coentros picados (opcional)

– 2 a 3 colheres de sopa (30 a 45 ml) de água

– Paprika ou sumac para servir (eu prefiro paprika fumada)

Vegetais para Crudités

– Cenouras

– Pepinos

– Tomate

– Aipo

Método

No copo do processador de alimentos misture o sumo de limão e o tahini e processe. Vá raspando as laterais. Adicione uma parte do grão, de preferência sem a casca, e o alho e processe gradualmente. Adicione gentilmente os restantes ingredientes até finalizar e obter uma consistência cremosa.

Acrescente a água à medida que for necessário.

Sirva em potes individuais, ou pode optar por um pote grande,

e sirva os crudités em potes diferentes para criar uma mesa vistosa e alegre.

NOTA: Snack Smart – os vegetais são um excelente snack, principalmente para assegurar que consegue manter a sua dose diária de verdes. Por isso lembre-se de deixar um pote para o seu snack on-the-go.