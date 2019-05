Crónica sobre “follow the money” e a dívida Berardo

Não deixa de ser curioso que este enredo de notáveis que mandaram o país à falência por desmandos destes, e outros, e que instrumentalizaram este capitalista de serviço aos seus desígnios com o dinheiro do banco do Estado, estejam agora arvorados em referências morais (e das contas certas) por causa de um pagamento que sempre souberam que não era para fazer.

No filme All the President’s Men, que alude ao famoso escândalo Watergate, é posta na boca do informador, o Deep Throat, a expressão, que fez história, de que para se descobrir todo o enredo de um escândalo se deve seguir o dinheiro ou, em inglês, “follow the money”. Trata--se, aliás, de uma máxima que passou a princípio maior do jornalismo de investigação.

Assim, nestes dias de indignação sobre o dinheiro do empréstimo do sr. Berardo, que tal seguirmos o dinheiro para ajuizarmos desta generalizada comoção? Recordemos, pois!

O xvii Governo Constitucional português foi empossado por Jorge Sampaio – depois de se ter farto de Pedro Santana Lopes e feito cair um Governo com maioria e apoio parlamentar – num golpe de Estado constitucional que esteve, sem o merecido destaque para o pai do monstro, na origem do terceiro resgate da República e esteve em funções de 12 de Março de 2005 até 26 de Outubro de 2009.

Para nos situarmos sobre a importância desta cronologia para a espuma dos nossos dias, não será de menos notar que os empréstimos feitos à sociedade de responsabilidade limitada do sr. Berardo, que ora indignam a nação (o money), foram contraídos no intervalo de tempo que mediou entre 2006 e 2007, ou seja, durante este consulado.

Para uma boa análise sobre o enquadramento fáctico que está na origem da necessidade de um capitalista do regime, recomenda-se o artigo de 16/5 que Alexandre Homem Cristo publicou no Observador, em que a trama da época resulta bastante cristalina, nomeadamente os assaltos ao poder no BCP ou a resistência passiva à OPA da Sonae à PT.

Faz-se aí o detalhe suficiente de três episódios (entre tantos outros) que enformaram esses dias da necessidade dos direitos de voto accionistas e quem os usou e como.

Quem se lembre das insólitas transferências das equipas de gestão da CGD para o BCP recordará, certamente, que a intervenção de Berardo no BCP financiada com o dinheiro da Caixa e, menos, do BES foi instrumental do ostensivo ataque que o Governo, à data, fez – aproveitando a guerra intestina que aí grassava – à administração do BCP.

Este empréstimo concedido para a compra das necessárias acções e respectivos direitos de voto, muito mais que a operação especulativa ou a tomada de controlo da Metalgest na instituição, serviu antes de aríete para escancarar as portas do conselho de administração do BCP, então sob o ataque de vários accionistas, e sentar no banco do poder os dois inefáveis e inesquecíveis gestores (vindos da Caixa, onde provavelmente aprovaram os créditos para compra das acções que votariam o seu futuro empossamento no CA do BCP) Santos Ferreira e Armando Vara.

É hoje público e notório o deboche de desastres financeiros generalizado que o controlo das administrações de dois dos maiores bancos portugueses (CGD e BCP), com a secreta conivência do BES, permitiu por esses dias a estes dois e não só.

Vai também a julgamento o vergonhoso processo da venda da PT e não podemos deixar de recordar a quem acha que a culpa morre com a shame and blame do (pouco) idiota útil que os ora muito esquecidos decidiram fazer a Berardo que este, além do BCP, também foi muitíssimo útil ao Governo, à data, na gestão da OPA da Sonae à PT.

É, aliás, uma imagem que ficará nos anais da vergonha histórica a imagem insólita do representante da comissão de trabalhadores da PT a aplaudir freneticamente a entrada de Berardo na assembleia-geral que chumbou a OPA. E não é menos famoso, está apenas perdido numa memória muito selectiva, o atropelo feito à ministra da Cultura, à data, relativamente à domiciliação da coleção Berardo no CCB e ao destino das receitas da sua exibição.

Na sequência mais ou menos rápida destes três momentos emblemáticos da intervenção de Berardo subsidiada pelos bancos a mando do Governo, o BES, com o voto de Berardo, manteve o controlo sobre a PT, que mais tarde matou recheando-lhe as contas com 800M€ de dívida tóxica em papel comercial do grupo GES, que não foi paga, isto já depois de ter trocado uma posição acionista na VIVO pelo controlo da OI, empresa cuja solidez financeira gerou perdas descomunais aos investidores obrigacionistas e que está, hoje em dia, em linha com os demais ungidos por estes génios da gestão, em processo de protecção de credores.

Entretanto, com BCP, CGD e BES cheios de dívida pública portuguesa mandada comprar às administrações destes três bancos, e não só, pelo acima referido Governo, e não sendo possível fazê-lo por mais tempo, Salgado finalmente manda parar a festa e Sócrates, que já não conseguia colocar dívida no mercado internacional, fica também sem financiamento interno.

Poucos meses depois chega o terceiro resgate à República.

Mas as ondas de choque destas decisões políticas não acabam por aqui. Relembre-se que o BCP teve de ser recapitalizado em 2012 com um aumento de capital de 450M€ e um empréstimo público de outros 3000M€ (já reembolsado), e que a sua perda bolsista desde os tempos do famoso empréstimo é tal que pulverizou os cerca de 400M€ de acções dadas em garantia do empréstimo do mesmo valor, para quase nada.

Para cobertura destas imparidades e outras, a CGD foi recentemente recapitalizada com 4444M€, quase todos pagos pelos contribuintes.

Para além dos favores do capitalista de serviço e das prováveis vantagens retiradas – ainda que devesse ser interessante saber qual o grau de envolvimento do BCP com este seu acionista, na sequência próxima desta operação –, estes empréstimos serviram essencialmente a agenda do poder e, in casu, a estratégia que o Governo seguiu em cada um destes dossiês.

É difícil acreditar que todas e cada uma destas operações não tenham as garantias necessárias e suficientes por simples inépcia dos bancos e astúcia do investidor, e menos ainda que a sua aprovação nesses termos não tenha sido consciente e superiormente determinada e autorizada nesses exactos termos pelos pontas-de--lança que transitaram das administrações dos bancos e aí colocados pelo Governo.

E mais: para fazer este favor político em benefício de outros, nenhum investidor minimamente experiente arriscaria o seu património para cumprir uma agenda política de terceiros. É de uma ingenuidade confrangedora acreditar-se que há aqui virgens ofendidas e um já habitual caso de vergonha alheia a putativa indignação generalizada dos há muito conhecedores e parceiros de Berardo.

É evidente que Berardo devia ter-nos poupado ao seu escárnio e a ter dado tão eloquente lição sobre o cinismo da política, e outra ainda mais importante sobre a defesa da sua fazenda no vergonhoso confronto com o que a Caixa, por indicação do Governo, não fez aos seus accionistas chamados a pagar pesadamente em impostos estas guerras de poder.

A verdade, porém, para o que interessa à generalizada indignação do PS é que, relativamente ao sistema e ao que lhe foi pedido, ele entregou eficaz e prontamente a sua parte do acordo. E esse acordo nunca terá passado por ter de pagar os votos de que o Governo precisava, mas tão-só garantir as votações…

Para que dúvidas não restem sobre qual foi o Governo que escreveu o enredo de que Berardo foi um dos vários mensageiros relembra-se, inter alia, para quem julgue que os indignados têm muita razão, que eram: primeiro-ministro, José Sócrates; ministro de Estado e da Administração Interna (até Maio de 2017), António Costa; ministro das Finanças (depois da agitada saída de Campos e Cunha), o homem que chamou a troika, Teixeira dos Santos; e ainda, entre outros, Santos Silva e Vieira da Silva.

Num país normal, nunca estariam de volta ao Governo, e nos dias de hoje, ao invés de fingirem a indignação que nunca sentiram, deveriam antes estar também sentados no banco dos réus da opinião pública por serem, por acção ou omissão (e com claro conhecimento), os membros do Governo responsável pelo lamentável enredo, de que se tentam descartar sem vergonha nenhuma, e que tanto faz pela enorme desgraça, financeira e moral, de quem tem memória.

