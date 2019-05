Os acionistas do BCP aprovaram, esta quarta-feira, a distribuição de dividendos e devolução faseada dos salários que sofreram cortes entre os anos de 2014 e 2017.

A aprovação foi decidida em AG e contou com 99,98% de votos a favor. Também as contas individuais e consolidadas, relativas ao exercício de 2018, contaram com 100% dos votos a favor, o que levou à sua aprovação.

Em termos de números, o BCP fica assim com o aval para distribuir 30 milhões de euros aos acionistas e ainda 12 milhões aos trabalhadores do banco. “O nosso compromisso, e foi assumido ainda no tempo da anterior administração (...) era de propor anualmente à assembleia-geral em função daquilo que fossem os resultados do banco”, disse o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, acrescentando que o banco tem de “garantir que gera esses resultados”.

Recorde-se que os sindicatos bancários se reuniram hoje à porta da assembleia-geral de acionistas do Millennium BCP.

Em causa estavam as remunerações dos trabalhadores desta instituição, que não são atualizadas desde 2010, bem como a devolução das retribuições retidas entre 2014 e 2017.