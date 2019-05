Apesar do céu nublado, as temperaturas vão chegar aos 31 graus, nomeadamente em Faro, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões apontam para vento fraco a moderado e para a formação de neblina ou nevoeiro matinal. Há ainda a possibilidade de chuva fraca ou chuviscos esta quinta-feira.



Em Lisboa os termómetros vão variar entre os 14 e os 25 graus. Já no Porto as temperaturas registam valores entre os 12 e os 20 graus.



O distrito mais frio esta quinta-feira é Guarda, com temperaturas a variar entre os 10 e os 20 graus.