Toy, Calema e Cuca Roseta vão atuar em Vila Verde nas Festas de Santo António, uma história que se reescreve todos anos por volta de meados de junho, em pleno coração do Minho entre os dias 12 a 16, com a tradição a cumprir-se de novo por terras vilaverdenses.

As Festas Concelhias em honra a Santo António trazem este ano a Vila Verde dois dos mais renomados nomes do panorama nacional atual, Toy e Calema, juntando-se ainda a participação especial da fadista Cuca Roseta, no dia 13 de junho, complementando um cartaz de peso e colocando Vila Verde como destino peculiar das festas populares minhotas.

Toy e os cabeça de cartaz, Calema, prometem atrair centenas de fãs até à sede do concelho para assistirem a dois espetáculos de enorme qualidade, a título totalmente gratuito, nos dias 14 e 16, respetivamente.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, “as festas de Santo António são uma âncora de valorização do nosso território, constituindo uma parte fundamental da valorização da nossa gente, costumes e tradições”.

Ainda na perspetiva do autarca vilaverdense, “o conjunto de iniciativas que compõem a programação das festas é bastante diversificado, com uma forte componente religiosa, mas também de animarão popular e gastronómica”.

Para a vereadora da Cultura, Júlia Fernandes, destacando o envolvimento de associações e instituições do concelho que, na sua perspetiva, “são elas a chave de todo o sucesso das festas concelhias, que constituem uma festa feita pelo povo e para o povo”.

Não baixando a fasquia, a autarca minhota afirmou que “com este cartaz, estes artistas, este conjunto de atividades, estão reunidas todas as condições para umas magníficas Festas de Santo António”, salientando que “perspetivam-se milhares de pessoas para celebrar o Santo António”.

Festival da Febra no arranque

No dia 12 de junho, ao final da tarde, o Festival da Febra dará o início às festas antoninas com um delicioso festival gastronómico, onde não faltarão as febras, sardinhas assadas e o típico caldo verde, acompanhado pelo vinho da região.

Nessa mesma noite dá-se a Noite Popular de Santo António e a sede do concelho vai ser invadida pela animação das rusgas populares, dos cantares ao desafio e fogueiras de Santo António.

Marchas Populares de Santo António da parte da tarde e Torneio Internacional de Futebol são algumas das novidades da edição deste ano das festas antoninas traz consigo algumas novidades.

Dada a enorme e crescente participação das instituições nas Marchas Populares, este ano, a iniciativa será realizada na parte da tarde e também este ano será realizado o Torneio Internacional de Santo António, destinado às camadas mais jovens nascidas em 2006/2007 com a equipa vencedora do torneio disputar a final do torneio a 7 de setembro, em Saint-Mandé, na Região de Paris, em França, uma vila geminada com Vila Verde.

No sábado, 15 de junho, destaque para o Cortejo da Tradição, que “reúne associações, instituições e Juntas de Freguesia, numa mostra do que de melhor se faz em cada freguesia”.

Para o serão está reservado o 60º Festival de Folclórico Luso Espanhol, que traz ao coração do Minho excelentes representantes da etnografia ibérica e, ainda, a participação do Grupo Folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatim que completam, este ano, os seus 50 anos de existência.

No domingo, dia 16, as celebrações religiosas assumem-se como figuras de proa, com a Eucaristia e a majestosa procissão em honra a Santo António.