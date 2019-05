A Autoridade da Concorrência (AdC) abriu uma investigação à compra do Hospital São Gonçalo, em Lagos, na região do Algarve, pelo Grupo Hospitalar do Algarve - Grupo HPA. Em comunicado, a AdC justificou o início da investigação: “Não se pode excluir que a referida operação de concentração [compra] resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, em particular no que se refere à prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve”

Grupo privado

Conforme explica a AdC, o hospital foi comprado em 2017 pelo Grupo Hospital Privado Algarve Saúde, mas só a 9 de novembro de 2018, “na sequência de processo de averiguação instaurado pela AdC”, é que o Grupo HPA notificou esta operação de concentração.

Conclusões

Depois da investigação, a AdC tem duas hipóteses: “Não se opor à concretização do negócio, se vier a concluir que a operação de concentração [...] não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência nos mercados ”; ou “proibir o negócio, se vier a concluir que a operação de concentração é suscetível de criar entraves significativos à concorrência nos mercados em causa”.