O Parlamento Europeu divulgou ontem uma curta mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de apelo ao voto nas eleições europeias. Na defesa da União Europeia, o Chefe de Estado explicou em 39 segundos (divulgados no twitter do Parlamento Europeu) que é preciso não desbaratar a Europa. “Só há uma maneira de não a [Europa] deitar fora”, defendeu o Presidente. Como? “Votar, participar, mas não é uma vez de tantos e tantos anos, é criticamente todos os dias”, argumentou Marcelo Rebelo de Sousa.

A mensagem foi divulgada na véspera de os europeus começarem a fazer as suas escolhas para o Parlamento Europeu. O período de voto decorre de 23 a 26 de maio, sendo que em Porttugal, será no domingo, no último dia previsto para a votação entre os Estados-membros.

Entretanto, 500 personalidades do cinema lançaram um apelo ao voto nas eleições europeias em Cannes, à margem do festival de cinema. Num comunicado das instâncias europeias pode ler-se que existem 20 personalidades portuguesas na lista. “Os portugueses Miguel Gomes, João Salaviza e Leonor Teles estão entre os cineastas subscritores do manifesto, que conta ainda com o apoio de Céline Sciamma, Wim Wenders, os irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne, Valeria Golino, Jacques Audiard, Susanne Bier, Pawel Pawlikowski, Julie Bertuccelli, Costa-Gavras, Julie Delpy ou Stephen Frears, entre muitos outros”, lê-se no texto colocado no site do Parlamento Europeu.

A composição do Parlamento Europeu vai oscilar, porque o Reino Unido ainda não saiu oficialmente da União Europeia. Assim, após o Brexit, o Parlamento Europeu terá 705 eurodeputados, mas até lá continua a eleger 751 parlamentares. Isto significa que alguns parlamentares terão de esperar pela saída efetiva do Reino Unido. Isto se se mantiver o atual cenário até ao início dos trabalhos no Parlamento Europeu, no próximo dia 2 de julho. Neste quadro, 27 eurodeputados podem não assumir, desde já, o mandato. Por exemplo, em França elegem-se, no atual quadro, 74 eurodeputados. Com o Brexit, o número sobe para os 79. Ou seja está pensada uma solução para mais cinco parlamentares. No caso português nada muda: os eleitores irão eleger, no próximo domingo, 21 eurodeputados.