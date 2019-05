Os Milwaukee Bucks foram a melhor equipa da fase regular nesta edição da NBA e mantiveram o ritmo nos playoffs, inclusive já na final da Conferência Este, ao vencer em casa os dois primeiros jogos frente aos Toronto Raptors. Os ares de Toronto, porém, não fizeram nada bem a Giannis Antetokounmpo e companhia: o conjunto sediado no Canadá venceu ambos e empatou a dois a final.

Na segunda-feira, os Raptors venceram por 118-112; esta madrugada, no jogo quatro, a vitória foi ainda mais expressiva: 120-102. O diferencial acabou por ser a contribuição dos jogadores saídos do banco, com Normal Powell (18 pontos), Serge Ibaka (duplo-duplo de 17 pontos e 13 ressaltos) e Fred Vanvleet (13 pontos e seis assistências) a contribuir com um total de 48 pontos, a somar aos 25 de Kyle Lowry e aos 19 de Kawhi Leonard. Nos Bucks, Khris Middleton, com 30 pontos, e o inevitável Antetokounmpo, com um duplo-duplo de 25 pontos e 10 ressaltos, foram as figuras principais.

O quinto embate, agora novamente em Milwaukee, irá disputar-se na madrugada de quinta para sexta-feira (1h30). Quem sair vencedor ficará a um triunfo de se juntar na final absoluta aos Golden State Warriors - se houver empate ao fim do jogo seis, importa referir que a partida de todas as decisões será disputada em Milwaukee, pois foram os Bucks a vencer a fase regular.