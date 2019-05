No Facebook do município que abraçará a iniciativa, são destacadas algumas atividades como as oficinas de ilustração para crianças, os workshops destinados à comunidade, a exposição das obras finalistas na Galeria Fundação Manuel António da Mota e ainda um leilão solidário realizado a favor de instituições.

A edição deste ano conta com a presença de ilustradores de 28 países, como Portugal, Espanha, Angola, Argentina, Bélgica, Bolívia, e Brasil. De modo a ajudar as instituições Associação de Deficientes Portuguesa (ADP) de Amarante e Associação de Solidariedade Social (Ajudaris), esta iniciativa é solidária, podendo os vencedores doar a partir de 50% do valor premiado. A entrega dos prémios decorrerá no museu Amadeo Souza-Cardoso, no próximo dia 25.