Sara Carbonero, mulher do guarda-redes Iker Casillas, encontra-se internada em Madrid. A jornalista está a recuperar de uma operação aos ovários, depois de ter sido diagnosticada com cancro.

De acordo com a revista espanhola Hola, a mulher de Casillas foi operada esta terça-feira e está a recuperar bem: Sara Carbonero deu entrada ontem no Hospital Internacional Ruber e “passou por uma cirurgia com equipamentos de oncologia ginecológica para remoção de tumor de ovário, com sucesso e sem incidentes. A alta médica está prevista para os próximos dias, exceto complicações. Mais tarde e durante os próximos meses, ela continuará o tratamento médico até que a sua recuperação esteja completa”.

A jornalista revelou que está a lutar contra o cancro através do seu Instagram.