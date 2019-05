Águeda tornou-se o primeiro município português a adquirir e entregar 16 rádios portáteis e cinco rádios móveis para viaturas, um tipo de sistema de comunicações validado pelo Ministério da Administração Interna e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Numa ação pioneira a nível nacional, o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, no âmbito da rede municipal de comunicações, procedeu à entrega de rádios SIRESP aos Bombeiros Voluntários de Águeda, à Unidade Local de Proteção Civil de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e ao Grupo de Voluntários da Freguesia de Valongo do Vouga, numa primeira fase.

Jorge Almeida referiu ainda que “numa segunda fase, a autarquia entregará equipamentos idênticos a outras instituições ligadas à proteção civil do concelho”.

Reconhecendo o papel fundamental das comunicações num dispositivo de combate a incêndios, socorro e proteção civil, a autarquia efetuou esforços significativos para colmatar uma lacuna existente no concelho.

Trata-se de um investimento superior a 20 mil euros, que contempla igualmente uma rede municipal de comunicações, que visa a integração das diferentes equipas de intervenção.

Os Bombeiros Voluntários de Águeda, como parte integrante da rede, darão formação, quer no combate aos fogos, quer no âmbito da utilização dos equipamentos.

Sobre a entrega dos equipamentos, o autarca, Jorge Almeida, salientou a “importância da entrega destes novos equipamentos, que vão contribuir para que as comunicações entre os vários intervenientes sejam mais eficazes, garantindo assim a sua segurança e uma melhor resposta às solicitações da população”.