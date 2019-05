O restaurante, Euskalduna Studio, no Porto foi considerado um dos 100 melhores restaurantes da Europa, segundo um dos rankings feito pela organização Opinionated About Dining (OAD) divulgado na passada segunda-feira. O restaurante ocupa o 86º lugar tendo subido 67 lugares desde o ano passado.

Apesar do Euskalduna, um espaço do chef Vasco Coelho Santos ser o restaurante português que ocupa melhor lugar no ranking que homenageia os melhores restaurantes europeus, existem outros restaurantes que também se encontram na lista como o Belcanto, de José Avillez (129º), o Feitoria, do chef João Rodrigues (146º) e o restaurante Pedro Lemos (175º).

A avaliação foi realizada por críticos anónimos de todo o mundo, que no total fizeram cerca de 200 mil críticas. Os votos com mais peso para ranking foram dados pelos foodies que mais locais visitaram. Para Steve Plotnicki, o autor do estudo da OAD, esta é “a única avaliação de jantares que inclui a experiência global no seu sistema de classificação”.

Em outras listagens feitas pela organização, outros restaurantes portugueses foram mencionados. No ranking dos melhores restaurantes casuais encontram-se restaurantes como d’A Taberna da Rua das Flores do chef André Magalhães, o Mini Bar de José Avillez e a Cevicheira de Kiko Martins.

O Vila Joya do chef Dieter Koschina, em Albufeira, o Ocean de Hans Neuner, em Porches e o Eleven, de Joachim Koerper, em Lisboa foram alguns dos restaurantes honrados no ranking dos melhores restaurantes clássicos.

A listagem dos melhores restaurantes históricos da Europa conta com três restaurantes portugueses. A Cervejaria Ramiro, em Lisboa está em 70º lugar, o Mar do Inferno, em Cascais, está na 158.ª posição e o Solar dos Presuntos encontra-se em 186º.