De forma a assinalar um ano após a morte do artista plástico Júlio Pomar, o Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa, terá entrada gratuita durante esta quarta-feira. Como forma de homenagem e para dar conta de todo o trabalho realizado durante este ano, Sara Antónia Matos, diretora do Atelier-Museu, escreveu uma carta ao artista, intitulada “1 Ano Após”.

“Querido Júlio - Faz agora 1 ano que morreste e a data é o momento oportuno para te dizer que o Atelier-Museu Júlio Pomar/EGEAC não parou, que continua a realizar e a levar à prática um programa de ações de que certamente te orgulharias, olhando para a frente como sempre fizeste”, começa, desta forma, a carta da diretora.

De momento, o Atelier-Museu Júlio Pomar tem em exposição “Júlio Pomar: Formas que se tornam outras”, que, como Sara Antónia Matos afirma, tem como objetivo “refletir sobre o modo como o erotismo e a sexualidade atravessaram” a obra do artista plástico, “com especial incidência nas décadas de 1960 e 1970”.

Em relação a “termos editoriais”, a diretora da entidade refere que começaram o ano uma nova publicação de uma obra do artista no espaço público, sendo um conjunto de todas as obras que ambos visitaram, assim como obras visitadas posteriormente. De acordo com Sara Antónia Matos, “esta publicação serve de guia para o visitante e investigador que queira conhecer a obra” que o artista realizou.

A diretora dá ainda conta de projetos futuros, como a criação de uma fotobiografia do artista, assim como a preparação da “metodologia para arrancar com o catálogo raisonné de meados de 80 em diante”.