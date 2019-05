O treinador Manchester City não deve caber em si de contente, após ter feito o triplete em Inglaterra, no sábado passado. Só isso justificará a sua surpreendente coreografia ao som de Madonna.

Guardiola, habitualmente discreto, dá aos pés, dá aos braços, nada o parece parar nesta versão de Like a Prayer da rainha da pop, interpretada no palco dos festejos do Manchester City após a vitória da Taça da Inglaterra - a que se soma a Taça da Liga e a Premier League.

Este não foi só o primeiro triplete do City, como também de todo o futebol inglês, pois nunca tal tinha acontecido.