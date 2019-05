Esta quarta-feira é esperado céu pouco nublado ou limpo em praticamente todo o território nacional. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há uma pequena subida da temperatura máxima, sobretudo nas regiões do interior do país.

Em Lisboa, o céu vai estar pouco nublado ou limpo e as temperaturas vão variar entre os 25 graus e os 14 graus.

Tal como em Lisboa, no Porto o céu vai estar pouco nublado ou limpo. No entanto, a nebulosidade deve aumentar ao final do dia. Os termómetros vão variar entre os 21 graus e os 12 graus.

Esta terça-feira, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 29 graus, em Évora e Beja, e os 21 graus, no Porto e Viana do Castelo.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 9 graus, em Braga, e os 14 graus, em Faro, Lisboa e Portalegre.