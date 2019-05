O CDS retirou esta terça-feira uma publicação do Twitter na qual surgia uma imagem de propaganda do PS, com o símbolo e a sigla do partido.

“Nós falamos mas não fazemos” e “#Somos promessas”, dizia a publicação.

A CNE considerou que havia “indícios de violação” da lei eleitoral e notificou o CDS com a recomendação para retirar a publicação, que foi acatada pelo partido.