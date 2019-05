A vice-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Filomena Oliveira, demitiu-se do cargo dois anos e meio depois de assumir funções. A informação foi confirmada à Lusa, sem adiantar os motivos da saída de funções.

A notícia da demissão da ‘número dois’ da CMVM foi avançada pelo Expresso e o regulador acrescentou que “o processo de substituição correrá os seus trâmites normais e a CMVM agradece o empenhado contributo da Dra. Filomena Oliveira durante os dois anos e meio de exercício de funções, desejando-lhe as maiores felicidades para os desafios que se seguirem”.

Com a demissão de Filomena Oliveira, que estava no cargo desde novembro de 2016, ficam no Conselho de Administração da CMVM, além da presidente Gabriela Figueiredo Dias, os vogais João Gião, José Miguel Almeida e Rui Pinto.

Filomena Oliveira assumiu o cargo de vice-presidente da CMVM quando Gabriela Figueiredo Dias substituiu Carlos Tavares na liderança do regulador.

Em fevereiro de 2018, José Silva, que era vogal do Conselho de Administração, também cessou funções, alegando motivos pessoais.