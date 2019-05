A pré-seleção dos 100 jurados para o julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim decorreu durante a tarde desta terça-feira no Tribunal de Loures. O sorteio teve como base os 582.588 eleitores dos dez concelhos da Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Cadaval, Azambuja, Torres Vedras, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço - e durou apenas cinco minutos.

Do sorteio resultaram 51 homens e 49 mulheres e o próximo passo será reduzir o conjunto a 18 candidatos que serão entrevistados. Depois disso, são selecionados oito jurados finais, sendo que quatro são efetivos e quatro são suplentes.

O Ministério Público exigiu na acusação que o julgamento fosse feito por um tribunal de júri - três juízes e quatro cidadãos - para que sejam decididas as penas a aplicar.

O julgamento está marcado para o próximo dia 10 de setembro no Tribunal de Loures. A acusação do Ministério Público indica António Joaquim como o autor do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo. O objetivo dos dois arguidos seria ficar com os bens da vítima - dinheiro e indemnizações dos vários seguros.