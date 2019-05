O Aeroporto de Lisboa decidiu reforçar os meios durante o verão. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação.

O objetivo do reforço é “desenvolver medidas mitigadoras para garantir uma melhor operação desta infraestrutura durante o verão 2019”, explica a tutela em comunicado.

Assim, “foram reforçados os meios, em particular por parte do serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)”, foi também reforçado o processamento de bagagens e foram contratados mais 200 pilotos pela TAP.

Será também lançado “um sistema automático de comunicação entre as várias entidades que operam no aeroporto Humberto Delgado, bem como o gestor europeu Eurocontrol”, adianta o comunicado.

O Governo estima que o aeroporto ganhe uma maior afluência no verão, mas admitiu que este já se encontra saturado e que com uma maior afluência de pessoas “é absolutamente essencial que todas as entidades que intervêm na gestão do aeroporto se coordenem de forma muito eficiente”.