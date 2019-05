José Manuel Fernandes revelou aos jovens “motivos extra” para votarem nas próximas eleições europeias, afirmando que “desta vez, os jovens têm responsabilidades acrescidas para irem votar” no próximo domingo, nas eleições para o Parlamento Europeu.

O apelo foi lançado com a vice-campeã mundial de kickboxing, Sofia Lobo, durante a sua apresentação, em Vila Nova de Famalicão, como mandatária para a juventude do distrito de Braga pela candidatura às europeias do Partido Social Democrata.

“Não há dúvida alguma que o PSD está a dar aos jovens voz, espaço e meios para intervirem, influenciarem e decidirem diretamente ao nível da ação política, para o PSD, os jovens contam e são valorizados, o que acontece não apenas pelas políticas e compromissos direcionados para a juventude, mas também da forma como está a chamar os jovens a assumirem poder e intervenção nas instituições políticas”, elogiou Sofia Lobo, agradecendo o convite de José Manuel Fernandes.

Sete vezes campeã nacional de kickboxing, bicampeã ibérica e atual vice-campeã mundial da modalidade, Sofia Lobo vincou que o espaço disponibilizado para os jovens pelo PSD, que colocou como número dois da lista europeia Lídia Pereira, de 27 anos e líder da maior organização de juventude da Europa, o que tem de ser bem correspondido, a favor dos jovens e também da sociedade em geral”.

“Os jovens interessam-se pelo futuro, não apenas por eles próprios, mas também pelo planeta e pelo modo de vida da sociedade em geral, sendo que independentemente da opção partidária ou política de cada um, importa que cada jovem vote, ainda que eu considere que a opção correta é o PSD”, apelou a atleta.

Sensibilizada por a candidatura social-democrata “não se limitar apenas ao futebol e ter uma visão mais inclusiva do desporto”, Sofia Lobo vincou o facto do PSD “marcar a diferença, também na juventude”.

“Habitualmente, os políticos e os partidos gostam de falar dos jovens, mas nunca lhes abrem espaço ou áreas de poder, mas temos de reconhecer - porque é justo - que o PSD surpreendeu e esteve bem ao indicar uma jovem com o valor da Lídia Pereira para número dois”, justificou a mandatária para a juventude.

“Juventude é prioridade do PSD”

Na apresentação, que teve lugar no Parque da Juventude, em Vila Nova de Famalicão, participaram o presidente da Câmara, Paulo Cunha, o líder da JSD distrital, Firmino Costa e vários deputados à Assembleia da República.

José Manuel Fernandes salientou a importância de chamar novos protagonistas para a atividade política, “ainda para mais quando se trata de pessoas que se diferenciam como exemplo de dedicação, determinação e empenho nas causas”.

Aproveitando ainda para reiterar que, “para o PSD, a juventude conta”, o eurodeputado e candidato lembrou que o grupo social-democrata no Parlamento Europeu assumiu a juventude “como uma prioridade da União Europeia” e liderou o processo que levou ao reforço dos programas europeus ao nível da educação, formação, Juventude e Desporto (Erasmus +), da oportunidade de primeiro emprego (rede Eures) e do voluntariado (o novo Corpo Europeu de Solidariedade).

Para o próximo mandato, José Manuel Fernandes adiantou que o PSD propõe iniciativas para a promoção do empreendedorismo jovem, através da criação de linhas específicas nos programas de apoio ao investimento e da simplificação dos processos de candidatura.

Além disso, “apostamos no reforço do programa DiscoverEU, que foi proposto também pelo grupo do PSD e que garante aos jovens uma experiência de mobilidade na Europa com bilhetes gratuitos de Interrail”.

O eurodeputado e número três do PSD referiu ainda que os sociais-democratas, através de sugestão de Lídia Pereira - conseguiram já aprovar no Parlamento Europeu um projeto para um orçamento participativo destinado a propostas dos jovens europeus, com cinco milhões de euros.

“O PSD apresenta um programa de propostas extremamente importantes para os portugueses e para a consolidação da União Europeia, assim como a melhor lista de candidatos com competências e qualidades internacionalmente reconhecidas assegurando simultaneamente um equilíbrio inédito entre diferentes gerações e as regiões do país” realçou José Manuel Fernandes.