Em novembro de 2018 o Comité Internacional de Pesos e Medidas aprovou a nova formula que irá substituir o cilindro de platina que está guardado num cofre no arredores de Paris e que serve como modelo padrão já há 130 anos.

O cilindro de platina foi sofrendo alterações provenientes da atmosfera que aumentaram a sua massa. Existem cerca de 40 replicas espalhadas pelo mundo usadas para calibrar quanto pesa um quilo, mas na verdade são todas mais leves que o cilindro de platina. Este erro pode provocar falhas nas experiências cientificas que precisam de medidas exatas.

Devido às alterações sofridas pelo cilindro de platina, a formula matemática foi considerada pelos especialistas como uma solução mais fiável. “É uma mudança radical de paradigma. Desde 1799, que todos os físicos tinham o sonho de estabelecer constantes universais para as unidades de medida”, confessou a secretária-executiva do Comitê Consultivo de Unidades do Escritório Internacional de Pesos e Medidas, Estefanía Mirandés.