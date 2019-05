Os portugueses, no segundo semestre de 2018, foram quem mais pagou pela eletricidade na União Europeia, em paridade de poder de compra (PPC). Se atendermos apenas ao valor em euros, Portugal aparece em terceiro.

Segundo o Eurostat, os portugueses pagaram 28,2 PPC por 100 kWh de eletricidade, o valor mais alto da UE, seguido pela Alemanha (28,0 PPC por 100 kWh), a Espanha (27,4), a Bélgica (26,6), a Roménia (26,3) e Chipre (24,5 PPC por 100 kWh).

O indicador PPC é a referência que elimina as diferenças de níveis de preços entre os países.

Por outro lado, em termos de termos de preço médio da eletricidade, Portugal surge no sexto lugar do ranking com 22,9 euros por cada 100 kWh, sendo ultrapassado pelos preços praticados na Dinamarca (31,2 euros), Alemanha (30 euros), Bélgica (29,4 euros), Irlanda (25,4 euros) e Espanha (24,8 euros).

Sublinhe-se que os 22,9 euros que as famílias portuguesas pagaram em média por 100 kWh, representam uma subida de 2,8% relativamente ao período homólogo.