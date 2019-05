A grande surpresa da pré-convocatória de Angola para a Taça de África das Nações, que se disputará de 21 de junho a 19 de julho no Egito, atua em Portugal e num "grande": Bruno Gaspar, lateral-direito do Sporting. O jogador de 26 anos é natural de Évora e conta com várias internacionalizações nas seleções jovens portuguesas, mas tem ascendência angolana e foi por isso chamado pelo selecionador Srdan Vasiljevic.

Angola coach Srđan Vasiljević has announced a 27-man provisional squad ahead of the 2019 Africa Cup of Nations to be held in Egypt next month. pic.twitter.com/rUcyMmNeFG — Kwabena Dickson (@KwabenaDickson4) 21 de maio de 2019

Uma situação idêntica à de Wilson Eduardo, que recentemente aceitou também representar a seleção principal de Angola e até acabou por ser o herói do apuramento para esta competição: foi dele o golo do triunfo no Botsuana que garantiu a qualificação aos Palancas Negras. O avançado do Braga consta igualmente da lista provisória, que integra 27 elementos, entre os quais mais três a atuar em Portugal: Buatu e Gelson Dala, ambos no Rio Ave (o último por empréstimo do Sporting), e Mateus, do Boavista.

Também Jonás Ramalho (Girona) e Jérémie Béla (Albacete) registam a primeira chamada, eles que tinham nacionalidade espanhola e francesa e que se poderão agora estrear também pela seleção angolana. Os Palancas Negras, que irão participar na primeira CAN desde 2013, estão inseridos no Grupo E, tendo como adversários Tunísia, Mauritânia e o Mali do portista Marega, do sportinguista Diaby e do vimaranense Sacko.