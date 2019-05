O onze ideal da liga espanhola para a Driblab, consultora e analista de dados estatísticos sediada em Madrid, conta com a presença de um jogador português: Antunes. Apesar de ter falhado os últimos seis jogos da temporada devido a grave lesão, que o afastará dos relvados nos próximos meses, o internacional luso de 32 anos foi eleito o melhor lateral-esquerdo da prova, na qual realizou 28 jogos e marcou um golo pelo Getafe.

"Coisas que te dão força para seguir em frente", escreveu Antunes nas redes sociais, numa época histórica para o conjunto dos arredores de Madrid, que terminou em quinto, a apenas dois pontos do último lugar de acesso à Liga dos Campeões - no qual andou durante grande parte do último terço da temporada.

Antunes completa uma defesa que conta com Navas (Sevilha) como lateral-direito e Piqué (Barcelona) e Giménez (Atlético de Madrid) a centrais, à frente do alemão Ter Stegen (Barcelona). O meio campo é composto por Parejo (Valência), Jordán (Eibar), Oyarzabal (Real Sociedad) e Messi (Barcelona), com a dupla da frente formada por Iago Aspas (Celta de Vigo) e Benzema (Real Madrid).