De forma a melhorar as condições de saúde em São Tomé e Príncipe, a Associação de Beneficência para a Saúde Oral de Torres Vedras (ASOT) lançou um novo projeto com duração de cinco anos, que tenciona dar consultas e formações. Como a presidente da ASOT, Helena Rosa, afirmou, à agência Lusa, que o objetivo deste projeto consiste em dar “consultas para a população carenciada, dar formação e melhorar as condições existentes".

Neste sentido, a associação realizou uma parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Solidariedade de São Tomé e Príncipe, para poder reconhecer quais as instituições com as quais a ASOT poderá vir a trabalhar. Como Helena Rosa afirmou, em São Tomé, as práticas de saúde oral incidem basicamente em “extração de dentes em crianças e adultos, não há esterilizações de material e faltam equipamentos e instalações”. De forma a ajudar no que toca a esta falta de equipamentos e instalações do Centro Solidário de Água Grande, na ilha de São Tomé, um empresário de Torres Vedras doou equipamento no valor de 12 mil euros à mesma, escreve o Diário de Notícias.

Entre setembro e outubro será realizada a primeira missão da ASOT a São Tomé e Príncipe. A associação conta com a colaboração de dez dentistas e aceita a ajuda de qualquer dentista ou até mesmo mecenas que se queiram juntar ao apoiar este projeto.