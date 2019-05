Uma colisão rodoviária entre um camião e um veículo ligeiro, no IC1, em Grândola, provocou uma vítima mortal, esta terça-feira.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, citada pelo site Notícias ao Minuto, do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

Para o local foram mobilizados 14 operacionais, apoiados de sete viaturas, entre bombeiros de Alcácer, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e GNR.