A médica cirurgiã Cristina Silva, que há dois anos foi campeã do norte de ralis, teve uma estreia positiva ao volante de Ford Fiesta R1 no Rali Montelongo - Carlos Vieira, em Fafe.

O rali disputado nos troços de asfalto de Fafe, marcou a estreia de Cristina Silva com o seu novo automóvel de competição e a piloto, navegada por Maria João Costa, cumpriu os objetivos na íntegra, terminou a prova no quarto lugar do Campeonato Norte de Ralis.

Por razões profissionais, Cristina Silva não teve oportunidade de testar o Ford Fiesta R1 recentemente adquirido, o que significou que a piloto de Vila Nova de Famalicão tomou contacto com a nova viatura durante o Rali Montelongo Carlos Vieira, prova pontuável para o Campeonato Norte de Ralis.

“Como não tinha conseguido rodar com o carro antes o rali, queríamos apenas terminar a prova, conhecer o carro e evoluir a cada troço e na verdade tudo isso foi conseguido, embora tenhamos penalizado à entrada de uma das especiais, devido a um problema de eletrónica, fruto também do nosso desconhecimento do carro”, afirmou Cristina Silva.

“Mas gostei muito do Fiesta, que é claramente mais rápido e competitivo do que o Nissan Micra, que usei durante os últimos anos, como é natural, ainda temos muita margem para progressão, mas o balanço desta estreia é claramente positivo”, afirmou a piloto e cirurgiã, que também destacou “a experiência e profissionalismo da equipa Peres Competições".