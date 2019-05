Maicol Lentini, jogador da formação do Inter de Milão, morreu este domingo vítima de doença prolonga, aos 15 anos.

O jovem, visto como uma promessa das camadas de formação do Inter, havia feito uma pausa no futebol em 2017 para se curar e as notícias parecia animadoras quanto à sua situação clínica. No entanto, este domingo todas as previsões foram contrariadas. Maicol acabou por morrer na casa da família em Xerbolò, Itália.

"É com uma imensa dor que o Inter comunica o falecimento do jovem Maicol Lentini. Os proprietários, os dirigentes, a equipa jovem da qual Maicol fazia parte, assim como a equipa principal e os adeptos, estão ao lado da sua família neste dia de grande dor para todos", informou o Inter de Milão em comunicado.