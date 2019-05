A Semana de Turismo de Fronteira decorrerá de 30 de maio a 2 de junho, em Braga, com a realização do I Fórum Europeu de Turismo de Fronteira e a V Expocidades - Feira de Turismo de Proximidade do Eixo Atlântico.

Segundo referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, este conjunto de iniciativas “constitui uma excelente demonstração da importância da participação no Eixo Atlântico na promoção turística da cidade e no desenvolvimento de políticas em interação com agentes relevantes do território”.

“Se hoje Braga já é um destino turístico muito relevante à escala global, naturalmente que é dentro deste contexto de proximidade que temos a base de visitante mais consolidada e a participação na euro-região é uma alavanca para aumentar o turismo na cidade”, referiu Ricardo Rio, salientando “ser este o espaço de cooperação liderante que marca a diferença no território e se destaca no contexto europeu”.

Já Xoán Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, afirmou que Braga será, durante os dias do evento, a capital do turismo da euro-região” e “a organização destas iniciativas é também um reconhecimento do trabalho que Braga tem desenvolvido nesta área”, referiu.

Fórum com especialistas europeus

O Fórum, que se realizará dia 30 no Theatro Circo, irá reunir especialistas em turismo de toda a Europa, pretendendo englobar todos os sectores da euro-região implicados no desenvolvimento do turismo transfronteiriço.

Serão abordados temas como o diagnóstico e o desenvolvimento de um plano estratégico de turismo de fronteira, efeito da fronteira no desenvolvimento de turismo e a confluência com programas europeus de turismo nos seus diferentes âmbitos, patrimonial, histórico, natural ou cultural.

Também serão analisadas as experiências de outras fronteiras europeias com uma revisão às denominadas “boas práticas” em países como Estónia, Grécia, Hungria, República Checa ou Roménia através dos sócios do Eixo Atlântico no projecto europeu EPICAH, liderado pela entidade transfronteiriça.

Em paralelo, o Eixo Atlântico lidera o projecto “Destino Frontera”, que promove a identificação de fontes para o desenvolvimento económico e o repovoamento da fronteira baseada num turismo sustentável centrado no património natural, cultural e monumental da fronteira luso-espanhola.

Este conceito desenvolve uma estratégia baseada na preservação do património natural e cultural dos territórios de fronteira para o seu aproveitamento económico através de um turismo sustentável.

A ideia que promove é a de convidar as pessoas que percorram a fronteira e que não se limitem a atravessá-la, pois são territórios com uma grande riqueza histórica, cultural e natural.

Vinho Verde Fest

A par deste I Fórum de Turismo de Fronteira a Semana Turismo de Fronteira inclui a realizada da V Expocidades - Feira de Turismo de Proximidade do Eixo Atlântico, que decorrerá entre os dias 30 de maio e 2 de junho, na Praça da República, a zona da Arcada.

Na Expocidades poderá percorrer-se num único espaço a diversidade da oferta das cidades que integram o Eixo Atlântico, os seus atrativos, a sua cultura, património e gastronomia.

São 25 os stands na feira, que mostrará as possibilidades turísticas de mais de 30 cidades do Eixo Atlântico, sendo o acesso à Expocidades livre e gratuito, com o evento a decorrer ao mesmo tempo que o Vinho Verde Fest, ajudando a dar maior dimensão a ambas as iniciativas.