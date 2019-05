Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, recebeu esta segunda-feira o Benfica – que venceu o campeonato este sábado.

Durante o seu discurso, o autarca congratulou a equipa das águias: “Em meu nome e da Câmara Municipal de Lisboa, saúdo toda a direção, equipa técnica e plantel do Sport Lisboa e Benfica e também todos os benfiquistas que têm desejado esta vitória. Hoje é tempo de celebrar a partir de casa, da nossa cidade. Parabéns Benfica”.

“O campeão voltou! Espero que todos se sintam bem recebidos aqui e se algum dos mais novos precisar de ajuda podem pedir ao Jardel, Fejsa, André Almeida ou ao Salvio, pois os quatro tetracampeões do plantel já conhecem bem os cantos desta casa”, afirmou.

Medina também não se esqueceu do treinador. "Houve uma liderança que foi referência. Bruno Lage mostrou ser o homem que os jogadores e adeptos precisavam, a sua simplicidade desarmou e conquistou os muitos milhões que ainda não o conheciam. A sua postura fora do relvado não é menos merecedora do que o que celebramos aqui hoje”, sublinhou.

“A celebração faz-se nos quatro cantos do mundo, porque o Benfica, cumpre dizê-lo, é maior do que Lisboa. Lisboa é hoje a capital de todos os benfiquistas. Viva o campeão”, completou.