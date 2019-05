A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa, decidiu pintar as passadeiras perto do Estádio da Luz de vermelho para homenagear o clube das águias que conquistou o título de campeão nacional este sábado.

Segundo a TVI24, a junta também escreveu a frase ‘Parabéns, SLB, Campeão 37 – Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica’.

“Foram pintadas apenas as extremidades das passadeiras em redor ao estádio, não sei precisar quantas, deixando as riscas brancas no meio, pelo que a questão legal não se coloca, porque não adulterámos as passadeiras”, revelou fonte da junta, citada pelo mesmo jornal.

A mesma fonte indiciou ainda que a tinta vai desaparecendo com a água.