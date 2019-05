A taxa municipal turística rendeu às autarquias 29,3 milhões de euros no ano passado. Trata-se de um aumento de 56% face ao ano anterior. Na base deste crescimento está o facto de esta taxa estar cada vez implementada por mais câmaras, revela o Diário de Notícias.

Em 2016, altura em que a medida começou a ser aplicada em Lisboa, a autarquia arrecadou 12 milhões de euros. Já o Porto que implementou a taxa turística no ano passado, a previsão de receita era de seis milhões de euros. Em 2019, no entanto, a câmara municipal já espera mais de 8,2 milhões de euros de receitas, segundo o jornal, uma subida de 38%.

O caso mais recente é na câmara de Sintra que, desde março, começou a cobrar um euro por noite até ao máximo de três noites seguidas. “As receitas vão ser aplicadas em projetos, estudos, equipamentos ou infraestruturas que promovam o crescimento sustentável do turismo, a qualidade ambiental da região e a manutenção do património cultural do município”, explicou a autarquia.

Até à data o único caso fracassado diz respeito à câmara de Aveiro. Em 2012, a autarquia decidiu cobrar uma taxa turística entre 35 cêntimos e um euro por cada noite de estada, mas a medida acabou por ser revogada dois anos depois.