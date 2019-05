Esta segunda-feira um homem decidiu escalar a Torre Eiffel, levando à evacuação do monumento.

De acordo com a RT, o homem começou a escalar a torre a 149 metros de altitude.

Por precaução, os seguranças do monumento montaram um perímetro de segurança e, posteriormente, decidiram evacuar a Torre Eiffel.

“A Torre Eiffel está atualmente encerrada até indicação em contrário. Avisamos os nossos visitantes para adiarem a sua visita”, pode ler-se no Twitter oficial do monumento.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.