O alegado agressor, de 54 anos, foi visto a chicotear um cachorro de dois meses, na Pontinha, em Odivelas. O crime ocorreu no sábado e o homem é suspeito da prática de crime de maus tratos a animais de companhia.

De acordo com um comunicado emitido pela PSP, a que o SOL teve acesso, o homem maltratou o animal “sem razão aparente”, chicoteando-o “na zona da cabeça, provocando a desorientação do animal, dor e sofrimento expresso por um ganir agudo". O detido foi abordado pela PSP, admitiu ser proprietário do canídeo e não possuir quaisquer documentos de identificação do mesmo.

O cachorro encontra-se sob a alçada da Proteção Civil de Odivelas. O suspeito foi notificado para comparecer esta tarde nos Serviços do Ministério Público.