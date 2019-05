Nos dias 1, 8, 15 e 22 de Junho, das 15h às 21h, a cidade de Braga recebe a 2ª edição das Lazy Sessions, no Parque de Guadalupe. Estes encontros musicais, que no último ano se revelaram um sucesso, têm como objetivo promover novos nomes na música.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a organização do evento revelou que o primeiro sábado, dia 1 de junho, foi definido excecionalmente pelos próprios organizadores e contará com a presença de artistas como Ruído Vário, Surma e um Dj Set dos autores do programa radiofónico Pérola Negra: Nuno Di Rosso, Mojo Hannah e Ludovic.

O planeamento do segundo sábado do evento, 8 de junho, ficou a cargo do músico PZ e, além de um DJ Set, vai ser possível ouvir os rappers e produtores musicais de hip-hop Keso e Minus.

O alinhamento do dia 15 de junho coube a JP Simões. As sessões musicais desta tarde incluem um concerto do artista enquanto Bloom (o seu novo alter-ego musical) e ainda um concerto da banda Memória de Peixe e um DJ Set de Selecta Alice.

Esta edição das Lazy Sessions encerra no dia 22 de junho com concertos de Grandfather’s House e Palas e ainda um DJ Set da equipa da Rádio Universitária do Minho, responsável pelo alinhamento desta última tarde.