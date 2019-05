Depois da vitória na ronda do Campeonato Nacional de Ralis, em Vieira do Minho, Filipe Madureira ganhou a sua segunda prova no Regional Norte de 2019, desta feita no asfalto em Fafe, que recebeu o Rali Montelongo - Carlos Vieira.

“Vínhamos de um acidente no Rali de Gondomar e isso em termos psicológicos nunca é fácil (...) felizmente, conseguimos impor-nos com um andamento forte logo desde o início e o único percalço que tivemos foi um problema físico na zona das costelas, que ainda é resultado do que aconteceu na prova anterior”, assinalou Filipe Madureira.

“O Mitsubishi que usámos no Rali Montelongo é algo diferente do nosso carro habitual, mas o automóvel esteve impecável e tenho que dedicar esta vitória a toda a equipa Peres Competições, que tem feito um trabalho excecional”, acrescentou o piloto.

“Sabemos que ainda estamos longe de atingir os limites do carro, mas nesta altura é importante evoluir a cada rali e acumular o máximo de pontos para o campeonato”, referiu o piloto de Gondomar, com um muito obrigado também à equipa médica e enfermeiros do Hospital-Escola Fernando Pessoa, cujo trabalho e profissionalismo me permitiram já recuperar a tempo para estar nesta prova”, rematou.