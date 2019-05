Robert F. Smith, convidado a discursar na cerimónia de final de curso dos finalistas da universidade norte-americana Morehouse, anunciou quepagará todos os empréstimos bancários realizados pelos estudantes de forma a conseguirem estudar.

Desta forma, o multimilionário pretende ajudar os estudantes a alcançar os seus sonhos, da mesma forma como ele o fez. O multimilionário cresceu num bairro maioritariamente negro de classe média, em Denver, e sempre se mostrou um rapaz bastante ambicioso, como afirma o jornal The New York Times.

E é essa mesma ambição que pretende passar aos estudantes de Morehouse, uma universidade fundada de forma a garantir acesso a uma educação superior por parte dos jovens afro-americanos.

“Vamos garantir que cada turma tenha a mesma oportunidade daqui para frente, porque somos suficientes para cuidar da nossa própria comunidade. Somos suficientes para garantir que tenhamos todas as oportunidades do sonho americano ", discursou Robert F. Smith, detentor de uma fortuna avaliada em 5 biliões de dólares, como estima a Forbes.

Saliente-se que, quando terminam os cursos, os estudantes norte-americanos têm (em média) uma dívida de 30 mil dólares (27 mil euros). No entanto, há casos em que a despesa contraída durante os anos de academia alcança os 100 mil dólares (90 mil euros). De acordo com um relatório do grupo The Century Foundation, o valor costuma ser mais elevado entre a população afro-americana.