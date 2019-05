A nova lei da segurança privada, que foi aprovada há poucos dias pelo Parlamento, será o tema central do terceiro e último dia do 2.º Fórum Segurança, já que a nova legislação introduz a possibilidade de as forças de segurança, poderem ter acesso às imagens captadas em tempo real pelos sistemas de videovigilância, sempre que se justifique, se ligados às centrais de receção e a monitorização de sinais de alarme e videovigilância.

Esta e outras novidades serão apresentadas e debatidas nos dois painéis temáticos que compõem o programa do dia 30 de maio, em que de manhã terá lugar o painel temático 'Os próximos 10 anos da Segurança em Portugal', que ficará a cargo do diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, Pedro Gouveia, do diretor de segurança do Sport Lisboa e Benfica, Rui Carlos Pereira, e do diretor de segurança da Auchan, Silvestre Machado. Serão apresentadas as principais alterações à legislação de segurança privada pelo diretor do Departamento de Segurança Privada.

Da parte da tarde, segue-se o painel Segurança Pública versus Segurança Privada, com a presença de Mário Ferreira, empresário e empreendedor português, presidente do grupo Mystic Invest e mais conhecido como CEO da Douro Azul.

O painel de oradores será constituído igualmente por Rui Pereira, o antigo Ministro da Administração Interna, Ana Paula Brandão, professora e investigadora da Universidade do Minho e Nuno Poiares, diretor do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna.

Dia da PSP de Braga

Serão debatidos, neste fórum, a segurança da informação, a cibersegurança, a cooperação público-privada, a importância da segurança como fator estratégico da continuidade de negócio, entre outros.

O encerramento do Fórum Segurança ficará a cargo da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, estando também confirmadas as presenças do diretor nacional da PSP, Luís Farinha, e do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, sendo que o dia termina com as comemorações do 142.º Aniversário do Comando Distrital da PSP de Braga.

A segunda edição do Fórum Segurança é organizada pela BC DIID e pela Sinalux.

“A preocupação primeira da organização do Fórum Segurança é entregar aos profissionais de segurança um evento de qualidade no Norte do país, com oradores de renome e com uma perspetiva integradora das várias vertentes da segurança: segurança eletrónica e segurança privada, segurança no trabalho e segurança contra incêndio”, refere Ricardo Costa, Segundo Ricardo Costa, fundador do Fórum Segurança e administrador do Grupo Bernardo da Costa (ao qual pertence a BC DIID).