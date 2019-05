Nélson Semedo já recebeu alta hospitalar, depois de ter passado a noite em observação num hospital de Bilbau, na sequência da contusão craniana sofrida no jogo entre o Barcelona e o Eibar na noite deste domingo. "Semedo passou satisfatoriamente os exames realizados, na sequência de uma contusão craniana e já recebeu alta hospitalar", revelou o clube blaugrana em comunicado.

O internacional português, recorde-se, foi substituído ao intervalo por Moussa Wagué após um choque de cabeças com um jogador dos bascos, na partida que terminou empatada (2-2, com Messi a marcar os dois golos dos catalães) e que fechou a época em La Liga.

O Barcelona explicou ainda que Nélson Semedo irá ser reavaliado durante esta semana, tendo em vista a sua possível utilização na final da Taça do Rei, frente ao Valência, no próximo sábado. Além do antigo jogador do Benfica, também Ter Stegen, Luis Suárez, Coutinho, Dembelé e Kevin-Prince Boateng estão em dúvida para o encontro com os ché.