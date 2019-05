Um dos principais detetives no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, Jim Gamble, acredita que o raptor vai confessar o crime.

Em declarações ao Daily Star, Jim Gamble defendeu que os investigadores vão conseguir resolver o caso, mas só quando alguém envolvido no desaparecimento confessar o que realmente aconteceu: “Acredito genuinamente que a consciência de alguém ou os avanços tecnológicos, levar-nos-ão a um ponto durante a minha vida onde descobriremos o que aconteceu a Madeleine”.

E justificou os mais de 10 anos que a menina se encontra desaparecida com o facto de alguém que viu o que se passou não ter “certezas” do que aconteceu , podendo levar a que “guardassem as suas suspeitas até agora”.

Maddie McCann desapareceu do apartamento de férias na Praia da Luz, em Portugal, em 2007. O caso arrastou-se ao longo dos anos e as autoridades nunca encontraram o paradeiro da menina nem o que verdadeiramente aconteceu.

Recentemente a Netflix fez um documentário em torno do caso, mas não deixa o fim em aberto e muitas questões no ar.

O caso ainda continua a ser investigado.