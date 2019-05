Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, admitiu defender a proibição do aborto, à exceção de casos de violação ou incesto.

No Twitter, o presidente norte-americano revelou ser “fortemente pró-vida”, mas “com três exceções”: violação, investo e proteção da vida da mãe.

Recorde-se que na semana passada o Alabama aprovou a proibição do aborto mesmo em casos de violação e incesto.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....