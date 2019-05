O número de visitas aos dois cemitérios do Porto duplicou nos últimos quatro anos.

Segundo dados da Câmara Municipal do Porto, citados pela Lusa, os dois cemitérios municipais receberam “432 visitantes em 2015”. Já em 2018 o número subiu para 1.205 visitantes.

De acordo com Arnaldina Reisenberger, historiadora e técnica superior na Câmara Municipal do Porto, como os cemitérios fazem parte da Associação dos Cemitérios Monumentais da Europa e da Rota Europeia dos Cemitérios “ajuda a explicar o aumento do número de turistas”.

Os cemitérios são “pequenas cidades dentro da cidade grande”. São “verdadeiros museus a céu aberto”, defende, acrescentando que as visitas ajudam as pessoas a descobrir arte e monumentos

Entre os países que mais aderem ao turismo sepulcral surge Portugal e o Brasil.