O chip de identificação em gatos vai passar a ser obrigatório - tal como já acontece com os cães.

Caso o dono se recuse a aplicar o chip, a medida - que consta num decreto-lei redigido pelo Ministério da Agricultura - prevê a aplicação de multas. Se o dono for particular as multas variam entre os 50 e 3.740 euros. Em casos de empresas, a multa pode atingir os 44.890 euros.

Segundo o jornal Público, os donos têm agora até 2021 para aplicar o chip aos gatos.

O objetivo desta medida é acabar com o abandono de animais, aumentando a segurança e saúde pública.