Foram detidas 37 pessoas durante os festejos do Benfica no Marquês do Pombal, em Lisboa.

De acordo com André Oliveira Serra, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em declarações à Lusa, a maior parte das detenções ocorreram “por posse de artigos pirotécnicos proibidos”.

Além disso, o responsável adiantou ainda que outras pessoas foram detidas por resistência e coação, mas que a operação decorreu normalmente.