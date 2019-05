Depois de o fim de semana passado ter sido marcado pelo calor, no início da semana as temperaturas voltaram a descer significativamente. No entanto, nem tudo são más notícias: segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo e segunda-feira as temperaturas vão subir ligeiramente.

Para hoje, o IPMA prevê “uma pequena subida da temperatura máxima” em quase todo o país e ainda “céu geralmente pouco nublado”.

As temperaturas máximas vão variar entre os 24ºC em Faro e os 18ºC em Viana do Castelo. Já as mínimas vão oscilar entre os 2ºC em Bragança e os 12ºC em Lisboa.

Para segunda-feira, o IPMA também prevê uma ligeira subida da temperatura máxima. No entanto, nas regiões Norte e Centro há “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos”.