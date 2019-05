Logo após o apito final da partida com o Santa Clara, que ditou a conquista do 37.º campeonato da história do Benfica, Luís Filipe Vieira desceu ao balneário para discursar aos jogadores e equipa técnica. Nas imagens transmitidas pelo canal de televisão do clube encarnado foi possível ver o presidente das águias a fazer uma promessa... e um autoelogio "generoso".

Primeiro, Luís Filipe Vieira destacou a importância do técnico Bruno Lage nesta conquista, agradecendo depois também o esforço dos jogadores. Chegado a esse momento, soltou então a primeira "bomba": "prémio a duplicar", espoletando mais um foco de festa para os atletas.

Posteriormente, o dirigente máximo do clube lisboeta salientou a relação que une a estrutura encarnada - e que, de acordo com as suas palavras, se foi fortalecendo ao longo da época -, terminando então com um enorme elogio... a si próprio. "Nas alturas mais adversas, acho que fui um gajo com uns tomates muito fortes para tomar determinadas decisões", disparou.