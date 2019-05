O jogo grande da última jornada do campeonato nacional de futebol acabou por não trazer nenhuma surpresa. No clássico com o Sporting, no Estádio do Dragão, o FC Porto esteve a perder, mas conseguiu dar a volta já perto do fim: o 2-1, porém, não chegou para mais do que o segundo lugar, dado o triunfo do Benfica na Luz sobre o Santa Clara (4-1), com os comandados de Bruno Lage a recuperar o título perdido na temporada passada para os dragões.

O primeiro momento de destaque da partida até foi o cartão vermelho mostrado a Borja logo aos 17 minutos: o lateral-esquerdo colombiano do Sporting agarrou Corona, que seguia isolado, antes de cortar a bola. Fábio Veríssimo recorreu ao VAR (videoárbitro), foi ver as imagens e entendeu por bem expulsar o jogador leonino, que assim irá falhar a final da Taça de Portugal no próximo fim de semana - a segunda baixa para Marcel Keizer, que já não podia contar com o lateral-direito Ristovski, expulso com vermelho direto na partida da penúltima jornada frente ao Tondela e punido com dois jogos de suspensão.

Foi, ainda assim, o Sporting a adiantar-se no marcador, aos 61', por intermédio de Luiz Phellype. O passe de Acuña rasgou a defesa portista e encontrou isolado o avançado brasileiro, que não falhou na cara de Vaná, o substituto de Iker Casillas. O FC Porto acabaria por empatar aos 78', na sequência de um canto, com Danilo a surgir isolado frente a Renan e a cabecear para as redes leoninas, e chegaria ao golo do triunfo a três minutos dos 90, num belíssimo remate acrobático de Herrera, novamente após canto cobrado à direita por Corona.

O mexicano voltaria a estar em foco nos últimos minutos, mas por motivos menos nobres: após se envolver numa escaramuça com adversários, viu o vermelho direto e falhará também ele a final da Taça de Portugal, novamente frente aos leões, no próximo sábado.